رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين البحيرة: 890 ألف طن قمح تم توريدها للشون أمس

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:22 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
طباعة
تسلمت مديرية تموين البحيرة، اليوم، 890.528 طن قمح بالشون والصوامع، حسبما ذكر المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

وذكر أن، إجمالي التوريد أصبح 312432.266 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد 7 يونيه، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وتابع أنه، يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد أنه، جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هي ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

«الحرمان العاطفي السبب».. استشارى نفسي يوضح سبب تكرار وقائع تعذيب القطط

جهود وزارة التموين في توفير السلع للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر