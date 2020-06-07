تموين البحيرة: 890 ألف طن قمح تم توريدها للشون أمس

تسلمت مديرية تموين البحيرة، اليوم، 890.528 طن قمح بالشون والصوامع، حسبما ذكر المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة.وذكر أن، إجمالي التوريد أصبح 312432.266 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد 7 يونيه، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وتابع أنه، يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وأكد أنه، جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هي ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.