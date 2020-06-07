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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرات مناهضة لعنف الشرطة الأمريكية فى وسط برلين

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:13 ص
تظاهرات
تظاهرات
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أعلنت الشرطة الألمانية أن ما يصل إلى 15 ألف متظاهر توافدوا إلى ساحة "ألكسندربلاتز" في وسط برلين، تضامنًا مع المظاهرات التي تهز أرجاء الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أنجا ديرشكه إن، الحدث كان سلميًا إلى حد كبير إلا أن هناك اعتداءات "منفردة" بحق عدد من ضباط الشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة دعت المتظاهرين إلى الإمتثال لقيود التباعد الاجتماعي وقواعد عدم التجمهر بشكل كبير واستخدام الشوارع المجاورة.

وارتدى المتظاهرون ملابس داكنة عليها شعار "الحياة السوداء"، رافعين عبارات كُتبت باللغة الإنجليزية: "العنصرية تقتل" و"معًا ضد العنصرية" و"العنصرية وباء" و"نستطيع" و"لا تكون صامتًا".

وكانت العاصمة الألمانية (برلين) شهدت - أمس - أعمال نهب وسرقة وتخريب للمحال والبنوك في شارع كارل ماركس بالحي العربي بوسط برلين احتجاجًا على العنصرية وتضامن مع تظاهرات أمريكا المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري.

تأتي تظاهرات ألمانيا على خلفية وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد - في 25 مايو - خلال عملية شرسة للشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية في ولاية مينيسوتا؛ أدى ذلك إلى احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن في الولايات المتحدة.

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