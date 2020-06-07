الكويت ترحب بمبادرة الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى ليبيا

رحبت الكويت، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف اطلاق النار في ليبيا.وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي - أن الكويت تؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل الى حل سياسي، وفقًا لقرارات مجلس الامن، ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها.وأكدت أنه، انطلاقًا من دعم الكويت ومساندتها لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقها في شهر مارس الماضي لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات، لتوحيد الجهود للتصدي لإنتشار فيروس (كورونا)، تجدد اليوم مطالبها المستمرة لكافة الأطراف المتحاربة لوقف اطلاق النار في ليبيا، حقنا لدماء الأشقاء.