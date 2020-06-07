استفزاز عثمانى.. طائرة شحن عسكرية تركية تتجه إلى مصراتة

رصد موقع "اتيمال رادار" الإيطالي المتخصص في رصد ومتابعة تحركات الطيران العسكري، مساء السبت، إرسال تركيا طائرات شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي، من طراز Lockheed C-130E، وتحمل رقم 63-13188، تتجه من إسطنبول إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا.ووصف الموقع، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، تلك الرحلة بأنها "رحلة تركية مُعتادة إلى ليبيا"، وذلك لكثرة الرحلات بين إسطنبول ومصراتة لهذا النوع من الطائرات.ووفق المعلومات التي يواصل موقع "الرادار العسكري الإيطالي" عرضها يوميًا تتواصل الرحلات التركية بين إسطنبول ومصراته، لتؤكد أن عملية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا لم تقم بأي شيء حيال هذه الانتهاكات المتعددة، ما أثار انتقادات واسعة للعملية.يأتي ذلك، وسط حراك دولي وعربي تقوده مصر، من أجل الضغط على تركيا لوقف نقل الإرهابيين إلى ليبيا، وتوضيح تأثيرات ذلك على ليبيا والمنطقة، وذلك من خلال مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية ترتكز على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تضمنها وقفًا لإطلاق النار وتفكيك المليشيات وخروج المرتزقة من هذا البلد الذي يعاني حربًا أهلية منذ إسقاط نظام القذافي في 2011.