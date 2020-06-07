أمريكا تسجل مليون و891 ألف إصابة بكورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن مليونًا و891690 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 29034 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع من 1128 إلى 109192 وفاة.ويشمل الإحصاء الفترة حتى الخامس من يونيو، مقارنة بتقرير أمس الجمعة الذي شمل بيانات يوم الخميس، ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.