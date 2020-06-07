وفيات كورونا تتجاوز 397 ألف شخص على مستوى العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بـ 397.179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.وتم تسجيل أكثر من 6.827.260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، وأعلِن تعافي 2.963.800 من هذه الحالات على الأقل.ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح، ولا تجري دول عديدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.منذ آخر إحصاء الجمعة الساعة 19.00 ت ج، سجلت 4295 وفاة و130.417 إصابة جديدة في العالم.الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (1005) والولايات المتحدة (789) والمكسيك (625).في الإجمالي، سجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109.497 من بين 1.908.235 إصابة. وأعلن تعافي 491.706 أشخاص على الأقل.وتعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40465 وفاة من بين 284.868 إصابة، تليها البرازيل بـ35026 وفاة من بين 645.771 إصابة، من ثم إيطاليا بـ33846 وفاة من بين 234.801 إصابة، وفرنسا التي سجّلت 29111 وفاة من بين 190.052 إصابة.بين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان (83 وفاة لكل 100 ألف ساكن)، تليها المملكة المتحدة (60) ثم إسبانيا (58) وإيطاليا (56) والسويد (46).وحتى اليوم، أعلنت الصين -- ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونج كونج -- 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) و83030 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، بينما تعافى 78329 شخصا.على صعيد القارّات، بلغ عدد الوفيات في أوروبا 183.101 من بين 2.256.731 إصابة حتى الآن.وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 117.297 وفاة من بين 2.003.251 إصابة.وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62589 وفاة من بين 1.252.117 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18756 من بين 659.097 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10330 وفاة من بين 467.170 إصابة، وفي إفريقيا 4975 وفاة من بين 180.254 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة من بين 8641 إصابة.