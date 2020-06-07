ليبيا.. تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في وقت متأخر من مساء السبت،عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد إلى 256.وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان،إنه استلم اليوم السبت 6 يونيو 2020م عدد 396 عينة، وكانت النتائج 17 عينة موجبة، و379 سالبة.وأوضح المركز في بيان رقم 92، أن الإصابات كانت، عدد 8 حالات مخالطين من سبها وعدد 2 حالة من نيجيريا مقيمين في طرابلس وعدد 3 حالات جدد من مدن (طرابلس، سبها، وصبراته) وعدد 1 حالة تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة الى صبراتة، إضافة إلى عدد 2 حالة عائدين من موسكو، وعدد 1 حالة مقيم في مصراتة قادم من مدينة سبها.وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 256 حالة إصابة، بينها 199 إصابة نشطة وخمس وفيات، فيما تعافي 52 شخصًا من الفيروس.