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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط الجوية البريطانية تهدد بفصل جميع طياريها

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:39 ص
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
وكالات
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حذرت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، نقابة الطيارين التابعة لها من أنها ستفصل جميع طياري الشركة البالغ عددهم 4300 طيار، وإعادة توظيفهم بعقود فردية، ما لم تتوصل النقابة لاتفاق مع الشركة.

وقالت النقابة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن شركة الطيران التي تتفاوض لخفض 1130 وظيفة تمثلها نقابة بالبا، سعت للتخلي عن وظائف أخرى لطيارين، حسبما أفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر بريان ستروتون، الأمين العام للنقابة: "تسبب ذلك في تقويض خطير لمحادثاتنا المعلقة حاليًا بخيط رفيع".

وقال متحدث باسم الشركة، التي تعمل حاليًا على تخفيض 12 ألف وظيفة في عموم قطاعات الشركة، إنها تعمل الآن على حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف.

وأشار إلى أن الشركة تواجه حاليًا أكبر تغيير هيكلي في تاريخها، كما أنها تواجه اقتصادًا عالميًا تعرض لضعف شديد.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، أليكس كروز، قال في رسالة للموظفين، اطلعت عليها بلومبرج، إنها تخسر 178 مليون جنيه استرليني أسبوعيًا دون أن تحقق أي إيراد، الأمر الذى يدفعها إلى الحفاظ على مالديها من نقد.

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