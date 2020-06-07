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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسمارى: إعلان القاهرة يرضى كل الأطراف فى ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:28 ص
المسمارى
المسمارى
عبير سليم
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أكد المتحدث الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تضمن حلًا سياسيًا يرضي جميع الأطراف، لأنها تنص على تعديل اتفاق الصخيرات وإعلان دستوري جديد.

وأوضح "المسماري"، في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا من خلال المبادرة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وسلامة أراضيها.

وأشار إلى، حرصنا القيادة العامة للجيش منذ انطلاق العمليات عام 2014 على الفصل ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري والأمني، باعتبار أن المعركة والحرب المعلنة في ليبيا هي ضد المليشيات والمجموعات المتطرفة فضلًا عن انضمام تركيا ومن معها لهذه القوات.

وعن الدور الروسي، أكد "المسماري"، أن موسكو تقف إلى جانب المؤسسة العسكرية، سياسيًا عبر دعم وزارة خارجيتها اليوم السبت للمبادرة المصرية، مضيفا: "لكن فالأيام المقبلة كفيلة بإظهار كل شيء حول ما إذا كانت موسكو ستدعم الجيش الليبي عسكريًا".

واستبعد "المسماري"، أن تؤثر زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى موسكو، على موقف روسيا تجاه الجيش الوطني.

وقال: "روسيا دولة عظمى لايمكن أن تغير سياستها تجاه ليبيا بناءً على وعود من رئيس لايملك شيئًا".

ونوه "المسماري "في ختام تصريحه، إلى أن التوجهات التركية تتبنى دعم التنظيمات الإرهابية وأن الحل في ليبيا يختلف عن ذاك الذي في سوريا.

هذا، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقي بقصر الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وعقب اللقاء أعلن الرئيس السيسي، في مؤتمر مشترك من قصر الاتحادية، أن اللقاء أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

وارتكز الإعلان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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