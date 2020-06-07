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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السويسرية توزع الكمامات على المتظاهرين

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:30 ص
الشرطة السويسرية
الشرطة السويسرية توزع الكمامات على المتظاهرين
وكالات
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قامت الشرطة السويسرية في مدينة بازل بتوزيع الكمامات على المشاركين في مظاهرة كبيرة بدلًا من تفريقها بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون- إس دي إيه" إن حوالي 5000 شخص تظاهروا السبت في شوارع بازل تحت شعار "حياة السود تهم" للاحتجاج على العنصرية في أمريكا.

وأفادت الوكالة أن السلطات لم تسمح إلا لثلاثمائة شخص بالتظاهر للحيلولة دون انتشار العدوى.

ونظمت الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء العالم على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعد اعتداء أحد أفراد شرطة مدينة مينيابوليس عليه بصورة وحشية نهاية مايو الماضي.

وانحنى أفراد الشرطة في بازل في إشارة للتضامن مع المتظاهرين، كما نظمت مظاهرات أصغر حجمًا في مدن سويسرية أخرى منها زيورخ وبرن.

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