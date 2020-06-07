الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، بأن منصات الدفاع الجوي بالجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة سرت.هذا، وكان الإعلام المحلي، أفاد مساء السبت، بأن الجيش تصدى لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، المتوجهة لاقتحام مدينة سرت، وأجبرها على التراجع 50 كلم غرب المدينة.وأشار الاعلام المحلي إلى أن مليشيات الوفاق المدعومة تركيا، تراجعت إلى منطقة الوشكة.يشار إلى مليشيات حكومة الوفاق بغطاء تركي، سيطرت في الأيام الأخيرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها، إضافة إلى انتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي، فيما تراجعت قوات الجيش الوطني شرقًا، تنفيذا لتفاهمات دولية مع القيادة العامة من أجل إنجاح الحل السياسي وإخراج ليبيا من أزمتها.