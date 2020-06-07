فرنسا تسجل 31 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية السبت، تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و142.وأفاد تقرير نشر على موقع الحكومة بأن عدد المرضى الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ35 حالة إلى 1059.و كانت السلطات الصحية أعلنت في وقت سابق أنها لن تنشر حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس قبل يوم الاثنين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.