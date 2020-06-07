تركيا تسجل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 4669، بزيادة 21 حالة وفاة، والإصابات إلى 169 ألفًا و218، بزيادة 878 إصابة خلال 24 ساعة.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا،: "توفي خلال 24 ساعة 21 شخصًا بوباء كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4669".وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تسجيل 878 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفًا و218 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.