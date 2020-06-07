نجاة طفلة ومصرع 6 من أسرتها فى حادث بطريق السويس _ القاهرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيبت طفلة، مساء أمس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، بحاجز اسمنتي بطريق "السويس- القاهرة"، ونقلت سيارات الإسعاف الطفلة المصابة إلى مستشفى السويس العام، والمتوفين إلى مشرحة السويس.وكانت مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا، مساء اليوم السبت، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق السويس – القاهرة بالكيلو 61 اتجاه القاهرة.وكشفت المعاينة المبدئية أن، سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد رب الأسرة، ما أدى لإنحرافها عن مسارها واصطدامها باحدى الحواجز الخرسانية الموجودة بالطريق.ورفعت إدارة مرور السويس، أثار الحادث من الطريق ورفعت السيارة الملاكي التي تهشمت نتيجة لشدة الإصطدام بالحاجز.وقال مصدر طبي بالسويس، إن الحادث أسفر عن مصرع الأب والأم وأطفالهما الأربعة، ونجت الطفلة الصغيرة من الموت، وتخضع للعلاج بالمستشفى.وفي سياق متصل، كشفت زيارة نائب محافظ السويس دكتور عبد الله رمضان، لمستشفى السويس العام، ان استعدادات المستشفى لمواجهة كورونا لا يتعارض مع جاهزية المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث بطريقة جيدة للغاية.