موريتانيا تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلن الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة في موريتانيا، تسجيل 64 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقال ولد الزحاف - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية- "إنه وبعد إجراء 680 فحصًا، تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 947 حالة منذ ظهور الوباء بالبلاد منتصف مارس الماضي".وأشار إلى أنه تم تسجيل ست وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 47 حالة، وتسجيل 35 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104 أشخاص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.