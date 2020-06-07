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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رجب المريض: إعلان القاهرة خطوة نحو الاستقرار فى ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:13 ص
رجب ضو المريض
رجب ضو المريض
عبير سليم
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رأى رجب ضو المريض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزيتونة بني وليد الليبية، أنه سوف يتم التفاوض مع تركيا بقبول المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية، وإنهاء الصراع الدائم منذ 2011.

وأضاف "المريض"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المبادرة تمثل خطوة نحو الاستقرار في ليبيا، لكن كان ينقصها حضور الطرف الأخر، في إشارة إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خصوصًا وأنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

وعبر الأستاذ الجامعي، عن تأكيده بأن هناك دعم من الدول الكبرى لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها تأثيرًا كبيرًا، عندما تعبر طريق الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ومن ثم الحصول على قرار ملزم من مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بمسألة معالجة ملف الإرهاب وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية والوجود الأجنبي.

وأشار "الضو"، إلى أن موافقة تركيا على المبادرة ومن بعده فايز السراج، يعتمد على الدور الأمريكي والأوروبي؛ حيث الأولى هى المحرك الأساسي للتدخل التركي، فيما تلعب الثانية الدور المساند على اعتبار أن أنقرة عضو في حلف الناتو.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، صباح السبت، كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وعقب اللقاء، أعلن الرئيس السيسي، في مؤتمر مشترك من قصر الاتحادية، أن اللقاء أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

وارتكز الإعلان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلًا سياسيًا شاملًا يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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