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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز بنى سويف يواصل حملات النظافة بالمدينة (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:03 ص
حملات النظافة
حملات النظافة
علا العلاف
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استكمل جهاز بني سويف، لليوم الثاني، على التوالي خطته في إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بتنظيف وتطهير ورفع الأتربة والمخالفات بكافة أنحاء المدينة حسبما أعلن المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز المدينة.

وكلف رئيس الجهاز، المهندس طارق جمال نائبه وإداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة بمتابعة تنظيف وإزالة الحشائش بين العمارات ورفع المخلفات والأتربة بين العمارات بالمجاورة الأولى والرابعة وإسكان الشباب بالحي السكني الثاني.

وأكد عبدالرحمن، إستمرار حملات تطهير وتعقيم كافة أحياء المدينة تباعًا وفقًا لحظة الجهاز الموضوعة.

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