حملات إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، إزالة 1166 حالة تعدٍ ومخالفة خلال فترة حظر الانتقال اعتبارًا من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت تعديات على أملاك الدولة وأراضى زراعية ومخالفات بناء.وقال محافظ الغربية إنه تم إزالة فورية لـ519 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 25 فدانًا و16 قراريط و18 سهمًا، وإزالة 415 مخالفة بناء علي مساحة 55 ألف و22 مترًا مربعًا، وإزالة 232 تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 11 ألف و893.5 متر مربع.وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم؛ لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مشددًا التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية للتصرف.