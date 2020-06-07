هانى شاكر: بعض الموسيقيين تركوا المهنة بسبب كورونا

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن عدد الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة بلغ 24 ألف، لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحًا أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منح للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك لكونه يخالف القانون بالنسبة للأعضاء المنتسبين.وقال نقيب المهن الموسيقية:"وده على عيني وعلى عين أعضاء المجلس؛ لأن فيه الجهاز المركزى للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة، أنا عندي مشكلة فعلًا".وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل احترافي ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.وأكد "شاكر"، أن الجميع فى مركب واحد، وعلينا التكاتف والتفكير في سبل للعبور من الأزمة التي تعصف بالعالم، مشددًا على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا لا تحدث في دول أوروبية، وتابع: "اللي بيحصل في مصر لا يحدث في دول أوروبية متقدمة".ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الصرخة التي يوجهها إلى رئيس الحكومة والدكتور حسام حسني المسئول عن لجنة مكافحة كورونا، تهدف للحفاظ على الموسيقيين المصريين، الذين أضطر بعضهم إلى ترك "المهنة"، سعيًا وراء لقمة العيش.وتابع:"لدينا موسيقيين اشتغلوا شغلانات تانية غير الموسيقى علشان لقمة العيش ودي كارثة.. ومصر بلد الفن والفنانين والموسيقيين عنوان الفن المصري الذين يجب أن نحافظ عليهم".