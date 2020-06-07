رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هانى شاكر: بعض الموسيقيين تركوا المهنة بسبب كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:11 ص
هانى شاكر
هانى شاكر
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن عدد الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة بلغ 24 ألف، لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحًا أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منح للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك لكونه يخالف القانون بالنسبة للأعضاء المنتسبين.

وقال نقيب المهن الموسيقية:"وده على عيني وعلى عين أعضاء المجلس؛ لأن فيه الجهاز المركزى للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة، أنا عندي مشكلة فعلًا".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل احترافي ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.

وأكد "شاكر"، أن الجميع فى مركب واحد، وعلينا التكاتف والتفكير في سبل للعبور من الأزمة التي تعصف بالعالم، مشددًا على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا لا تحدث في دول أوروبية، وتابع: "اللي بيحصل في مصر لا يحدث في دول أوروبية متقدمة".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الصرخة التي يوجهها إلى رئيس الحكومة والدكتور حسام حسني المسئول عن لجنة مكافحة كورونا، تهدف للحفاظ على الموسيقيين المصريين، الذين أضطر بعضهم إلى ترك "المهنة"، سعيًا وراء لقمة العيش.

وتابع:"لدينا موسيقيين اشتغلوا شغلانات تانية غير الموسيقى علشان لقمة العيش ودي كارثة.. ومصر بلد الفن والفنانين والموسيقيين عنوان الفن المصري الذين يجب أن نحافظ عليهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إصابة نقيب المهندسين بكورونا

الصحة تطالب المتضررين من فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة بتقديم شكوى

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

«الحرمان العاطفي السبب».. استشارى نفسي يوضح سبب تكرار وقائع تعذيب القطط

جهود وزارة التموين في توفير السلع للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر