حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالقاهرة الجديدة (صور)

أصدر أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تكليفات لوائل محسن مدير إدارة الإعلانات بالجهاز بشن حملة مكبرة للقضاء على كافة المظاهر العشوائية ورفع الإعلانات المخالفة ومنتهية الترخيص التي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة.وقال رئيس الجهاز، في تصريحات السبت، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد كبير من الإعلانات المخالفة بأنحاء متفرقة من المدينة، مشددًا على الإدارات المعنيّة بمواصلة تلك الحملات؛ للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.وأهاب غنيم المخالفين بسرعة التوجه للجهاز لاتمام إجراءات التعاقد، وتجديد رخصة الإعلانات المنتهية بشوارع القاهرة الجديدة خلال فترة زمنية محددة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.