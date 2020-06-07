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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

It’s Show time.. أول برنامج يقدم حلقاته من المنزل

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:05 ص
It’s Show time
It’s Show time
أمير محمد خالد
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في أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل، عُرضت حلقة اليوم من برنامج It’s Show time على قناة cbc، من تقديم مها الصغير ودينا حويدق.

يعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة أن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، كما أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

تناولت الحلقة الحديث عن مشوار الفنان الراحل حسن حسني، من خلال لقاء مع الفنان هاني رمزي الذى روى كواليس عملهما سويًا، والذكريات والمواقف التي جمعتهما.

كما حلت الفنانة صابرين ضيفة على البرنامج، لتتحدث عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80".
It’s Show time
It’s Show time

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