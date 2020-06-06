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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص 8 مستشفيات جامعية ومعهد الكبد لاستقبال حالات كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:26 م
الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي السودة
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قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم تخصيص مستشفيات (أحمد ماهر التعليمي- الجمهورية- المطرية- الساحل- شبين الكوم- الأحرار- بنها- سوهاج- معهد الكبد بالقاهرة) بكامل طاقتها السريرية التي تبلغ 3000 سرير و400 سرير رعاية، وغرف العمليات الموجودة بها وجميع الأقسام الداخلية والرعايات والطوارئ لعلاج حالات كورونا المؤكدة والمشتبه في إصابتهم.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الهيئة الرائد في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وبعد قرار وزير الصحة والسكان بضم 11 مستشفى تعليميا، تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للعمل ضمن منظومة علاج مصابي كورونا.

وأضاف «السودة»: «المستشفيات مخصصة لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة، مع إجراء أي تدخل مطلوب للمرضى مثل جراحات العظام والجراحات العامة والولادة والغسيل الكلوي وحتى التدخلات الدقيقة مثل القسطرة القلبية والمخية وجميعها بالمجان لهم، على أن تعمل الـ3 مستشفيات المتبقية بصورة جزئية في استقبال وفرز وعزل الحالات».

وأكد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن بعض هذه المستشفيات شهدت بالفعل إجراء العديد من حالات الولادة والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوي لمرضى كورونا (كوفيد- 19)، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى وبكافة معايير مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية.

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