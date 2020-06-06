خروج 15 بعد تعافيهم من فيروس كورونا في البحيرة

أعلن الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، خروج 15 بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم خلال فترة العزل والإحالة بنطاق المحافظة.من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.وأكد المحافظ استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.