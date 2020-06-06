«المنشآت السياحية»: أصحاب المطاعم والكافيهات على وشك الإفلاس

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن أصحاب المطاعم والكافيهات يترقبون بشدة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المطاعم، لأن أصحابها أوشكوا على الإفلاس.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "المسألة شائكة، الناس تريد الفتح والقيادة السياسية تخشى على صحة المواطنين، نتفهم الصعوبات لكن هناك معاناة شديدة جدًا على أصحاب المنشآت السياحية".وأردف: "المطاعم والكافيهات قربت على الإفلاس، وما زالت محافظة على العمالة كلها، أصحاب المطاعم والكافيهات تعبوا، والعمال تعبوا من قعدة البيت ونفسهم يروحوا المطاعم يشتغلوا".ولفت إلى أن عودة العمل بالمطاعم والكافيهات ستضمن اشتراطات احترازية جديدة، أبرزها منع التزاحم وتنظيم الدخول بأعداد معينة، كما أن العمل سيكون بـ50% لسعة الاستقبال لضمان التباعد.