مدير مستشفى قنا العام يروى تفاصيل نقل متوفى بـ«كورونا» فى سيارة نقل

قال الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، إن المتوفي بكورونا الذي تم تداول فيديو عن نقله بسيارة نقل حدثت منذ ٦ أيام، مؤكدًا أنه تم خلالها التعامل مع الجثة وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة مع وزارة الصحة.وأوضح مدير المستشفي العام في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن المستشفى وفر مغسلًا لتغسيل الحالة وفقًا للإجراءات المتبعة، وتم تسليمه بدل وقاية وكمامات وكل ما يلزم من وقاية طبية، وبعد التغسيل، تم تكفين المتوفى في شنطة عازلة لمنع انتقال العدوى.وأضاف الديب، بعدها تم إخطار مرفق الإسعاف لنقل الجثمان، خاصة أن الجثة لوالد طبيبة زميلة بالمستشفى الجامعي، إلا أن أهالي المتوفي تعجلوا في نقل الجثة وهو أمر يعنيهم ولا دخل لإدارة المستشفي في ذلك.وأشار الديب، إلي أن نقل الجثة لا يمثل أى خطورة وأمر طبيعي، بعد اتخاذ وعمل كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع انتقال العدوى.ونوه مدير المستشفي، إلي أن سيارة الإسعاف حضرت إلي مشرحة المستشفى لكنها لم تجد الجثة وتم إثبات ذلك في وقته.كان رواد التواصل الإجتماعي" فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو قديم لنقل جثة متوفي بكورونا من مستشفى قنا العام بسيارة نقل.