رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهامات أمريكية ضد الصين باستغلالها قضية «جورج فلويد»

السبت 06/يونيو/2020 - 11:18 م
فلويد
فلويد
أبوزيد على
طباعة
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات جديدة ضد الصين، واتهمتها باستغلال الاضطرابات الناجمة عن وفاة جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل عناصر في الشرطة الأمريكية، لتبرير حرمان شعبها من حقوق الإنسان الأساسية، وفقًا لما أفادته قناة «العربية».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "كما هو الحال مع كافة الديكتاتوريات عبر التاريخ، فإن الكذب متاح لأقصى درجة طالما أنه يخدم مصلحة الحزب في السلطة"، مضيفًا ينبغي ألا تخدع هذه البروباجندا المثيرة للضحك أي أحد.

ومن جهة أخرى، كررت الصين انتقاداتها لأمريكا على خلفية قضية فلويد، لكن لم يتضح على أي من التصريحات الصينية كان بومبيو يعلق.

يذكر أن بكين كانت تبدي استياءها إزاء الانتقادات الصادرة من العواصم الغربية وبالأخص واشنطن، حول طبيعة تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونج كونج العام الماضي.

وبعدما اندلعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة رفضا للعنصرية ولتجاوزات الشرطة إثر وفاة جورج فلويد في 25 مايو، بدأ متحدثون باسم الحكومة الصينية ووسائل إعلام رسمية إطلاق انتقادات لاذعة ضد السلطات الأمريكية.

واستغل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان التظاهرات الأمريكية المناهضة للعنصرية ليتهم الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، وأكد أن العنصرية "مرض مزمن في المجتمع الأمريكي ".

وشدد على أن تعامل واشنطن مع وفاة فلويد على يد الشرطة مثال واضح على معاييرها المزدوجة المعروفة عالميا.

وتساءل: "لماذا تكرم الولايات المتحدة ما يسمى بالعناصر المطالبة باستقلال هونج كونج بوصفهم أبطالا وناشطين، فيما تصف الاشخاص الذين يتظاهرون احتجاجا على العنصرية بمثيري الشغب؟".

وعلى الجانب الآخر، أوضح بومبيو في بيانه اليوم أن بكين أظهرت في الأيام الأخيرة "استهانتها المستمرة بالحقيقة وازدراءها للحقوق".

وتأتي تصريحات بومبيو وسط اشتداد حدة التوتر بين بلاده والصين عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لبكين حول كيفية تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الصحة تطالب المتضررين من فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة بتقديم شكوى

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

«الحرمان العاطفي السبب».. استشارى نفسي يوضح سبب تكرار وقائع تعذيب القطط

جهود وزارة التموين في توفير السلع للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر