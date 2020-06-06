خالد أبوبكر يطالب البرلمان باستدعاء وزير التعليم

طالب خالد أبوبكر، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، باستدعاء الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة قراره حول إجراء امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو الجاري.وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON:"أرى وزير التعليم صاحب مدرسة إصلاح في التعليم، وأؤيد بشدة سياساته في كافة قضايا التعليم، وأتمنى نجاحه، لكن أحب الموضوعية، خاصة في ظل حالة القلق الكبيرة التي أصابت كثير من الطلاب وأولياء الأمور".وتابع "أرى أنه من الضروري تدخل مجلس النواب، لأن الطلبة وأولياء أمور يعتقدون أن قرار الحكومة ليس في محله، والحكومة مصممة وتقول إنها درست الأمور كافة".وواصل: "مجلس النواب لازم يسأل الوزير هينزل عدد كبير من ولادنا اللجان إزاى؟ وهل يمكن إيجاد حل آخر؟ البرلمان لازم يقوم بدوره".واستطرد: "أناشد رئيس البرلمان أن يناقش الآراء الموجودة في البيوت المصرية، ويستدعى وزير التعليم لمناقشة كافة الاقتراحات".