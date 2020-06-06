وكيل «النواب»: إلغاء إجازة البرلمان في دور الانعقاد الأخير

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر سيقدم غدا مشروعا ينص على أن يتكون مجلس الشيوخ من 270 عضوا، وأن يكون ثلث الأعضاء بالتعيين وثلث بالانتخاب بنظام الفردي والثلث الأخير بنظام القوائم، وينص على انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، وفيما يخص مجلس النواب يقترح "دعم مصر" أن يكون 50% بالنظام الفردي و50% قوائم.وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أن حزب الوفد يريد إعداد انتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة من أجل ترسيخ الاستقرار والعملية السياسية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم شخصيات تكنوقراط صاحبة خبرات كبيرة.وأوضح أن البرلمان لديه أجندة تشريعية كبيرة وملحة، ومن المتوقع أن يتم إلغاء إجازة البرلمان في دور الانعقاد الأخير لإصدار التشريعات الضرورية.