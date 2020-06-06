وزير الاتصالات: 300 مليون جنيه تكلفة مبادرة «مستقبلنا رقمي»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الدولة ستتحمل 300 مليون جنيه تكلفة تدريب 100 ألف شاب، من خلال مبادرة «مستقبلنا رقمي»، والتي تم إطلاقها من خلال منصة رقمية على مستوي الجمهورية، وتستهدف فتح فرص عمل رقمية للشباب بعد الانتهاء من التدريب.وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تم تسجيل 35 ألف شاب حتى الآن على منصة المبادرة، والتي تشمل 3 مسارات علوم البيانات والتسويق الإلكتروني وبرمجة وتصميم المواقع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية التي يولي اهتماما كبيرا بقضايا الشباب.وأوضح الوزير أنه جار استكمال البنية التحتية للاتصالات ومد كابلات الفايبر من خلال المرحلة الثانية بعد استثمار الدولة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنية التحتية لشبكات الاتصالات شهدت تضاعف في عدد الأحمال الزائدة، موضحا أن الشبكة لم تتلق أي شكاوي خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.وقال الوزير إنه جار إتاحة 20 خدمة رقمية للحكومة خلال شهر يوليو المقبل عبارة عن 3 حزم من الخدمات، تشمل خدمات التموين والتوثيق والشهر العقاري والمرور والاستثمار، منها تجديد ترخيص السيارات ودفع مخالفات المرور والشهر العقاري.