وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

توفى رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 62 عاما.وأجرى الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي عملية جراحية في القلب، داخل أحد مستشفيات لبنان، قبل عامين، وعلى إثرها ترك منصبه، ليخلفه زياد النخالة الأمين العام الحالي للحركة.ويعد شلح من مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وتولى منصب أمينها العام منذ سنة 1995، بعد اغتيال سلفه فتحي الشقاقي، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي خلال وجوده في مالطا، وحتى 2018.ونعت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، شلح، قائلة: "ننعي مواقفه الوطنية شجاعة وقيادته لحركة الجهاد الاسلامي بكل فخر واعتزاز لأكثر من عشرين عاما".