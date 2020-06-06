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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عباس شومان: حكم بيع بلازما المتعافين من كورونا حرام شرعا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:45 م
عباس شومان
عباس شومان
أميرة العناني
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بين الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق حكم بيع بيلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد في ظل احتياجات الدولة لها لاستكمال استشفاء المرضى المصابين به.

وقال شومان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": نشر بعض النشطاء على مواقع التواصل أن بعض المتعافين من كورونا يبيعون البلازما لعلاج المصابين، فإن صح هذا فهو أمر سيء يتنافى مع أخلاقياتنا وتعاليم ديننا ومجتمعنا.

وأشار إلى أن بيع البلازما أو الدم وجميع المشتقات وأعضاء الجسد حرام شرعا، فالجسد ليس سلعا متقومة بمال يملكها صاحب الجسد حتى يتاجر بها، بخلاف التبرع فهو من العون بما هو مملوك لله وصاحب الجسد أمين عليه وله أن يستخدمه في طاعة الله ونفع الآخرين ولذا جاز له أن يقدمه بالكامل دفاعا عن دينه ووطنه وعرضه ولم يجز له قبض الثمن ليستشهد في ساحة المعركة.

كما أوضح أن بيع البلازما يدل على قسوة في القلوب وجحود لنعم الله، فقدمن الله على المتبرع بالشفاء في وقت مات فيه آخرون كانوا يرقدون إلى جواره، وكان من أبسط الشكر الواجب المسارعة بالتبرع إنقاذا لمن بقي في أسر المرض.

وشدد وكيل الأزهر السابق على أن التبرع بالبلازما والدم وجميع مشتقاته إذا لم يكن به ضرر حلال وطاعة، وبيع شيء من ذلك حرام شرعا والثمن حرام على آكله.

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