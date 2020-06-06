وزير التعليم لطلاب الثانوية: «مؤتمر بكرة هيرد عليكم»

قلّل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الأمور التي يتم تداولها، الآن، بشأن امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنها مجرّد اجتهادات شخصيّة.وناشد وزير التعليم، من خلال تصريحاته لـ«الدستور»، أولياء الأمور والطلاب الانتظار للغد موعد انعقاد المؤتمر الصحفي: «يجب أن نصبر للغد، ودعونا نعمل ونناشد الجميع بالكف عن السؤال؛ لأن مؤتمر غدًا سيرد علي جميع استفساراتهم.. فالصبر مفتاح الفرج».وأعلنت وزارة التعليم عقد مؤتمر صحفي، غدًا، للدكتور طارق شوقي، وقالت في بيان إنه سيتم إعلان التصريحات على الصفحة الرسمية للوزارة.