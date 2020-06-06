رمزي رميح: الرئيس السيسي أحرج العالم وعندما يتكلم يصمت الجميع

قال المستشار رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الدولة المصرية لها دور مهم ورئيسي في حل الأزمة الليبية، ونعى جيدًا من هي أرض الكنانة والدور الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مصر ودول المنطقة.وأضاف رميح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المبادرة المصرية متكاملة وجامعة مانعة، وتابع: "ما كانت لترى النور إلا بعد أن قام الرئيس المصري والدبلوماسية المصرية بجولات مكوكية فى العديد من الدول الإقليمية أسفرت عن تصور جامع ومانع.. الرئيس السيسي أحرج العالم وتكلم بشكل حاسم وحازم بعدما اجتمع مع 120 سفير دولة".وأكد أن الرئيس السيسي عندما يتحدث يصمت العالم لأنه رجل دولة ومخابرتي وعسكري يعلم متى يتحدث ومتى يصمت، متابعا: "تحدث الأسد المصري واستمع له العالم.. الرئيس السيسي وضع تشخيص حقيقي للأزمة الليبية وأعطى دواء ولذلك كل أشراف وأحرار ليبيا رحبوا بها، وفى المقابل الخونة عملاء تركيا رفضوها".