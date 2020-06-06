شفاء 5 وإصابة وحيدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، عن شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص يعمل سائقا على خط سوريا الأردن.وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى اليوم 125 إصابة، شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات.وكانت وزارة الصحة، سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا 22 مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.