164 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 241 ألفا و310 حالات، اليوم السبت، حيث تم تسجيل 164 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزارة الصحة الإسبانية.وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 27135، حيث تم تسجيل 67 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.