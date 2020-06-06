أوبك توافق على تعيين «أمير حسين زماني نيا» ليمثل إيران

ذكرت خدمة "شانا" الإخبارية التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على تعيين "أمير حسين زماني نيا"، ليمثل إيران في اجتماعات المنظمة.وكان زماني نيا قد تم تعيينه ممثلا مؤقتا لإيران الشهر الماضي، عقب وفاة حسين كاظم بور أردبيلى، الشهر الماضي، وفق وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.وكان أعضاء "أوبك" والدول المتحالفة معها من غير المنظمة بزعامة روسيا "أوبك بلس" اتفقوا في أبريل الماضي، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية أبريل 2022، بهدف دفع أسعار النفط إلى الصعود، بعدما سجلت انخفاضا حادا نتيجة تراجع الطلب بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.