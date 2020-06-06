المستلزمات الطبية تناشد الحكومة بتشديد الرقابة على تصنيع الكمامات

ناشد الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم التي استغلت الظروف، وقامت بتصنيع كمامات قماش ليست مطابقة للمواصفات الطبية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة.وأكد عزت، لـ"الدستور"، أن هناك نسبة كبيرة من الكمامات متواجدة في السوق غير مطابقة للمواصفات الطبية، لافتًا إلى أن هناك توجهات من وزارة الصناعة لمصانع المنسوجات والملابس بتصنيع الكمامة.وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هناك متابعة مستمرة بين هيئة المواصفات والجودة ومصانع المنسوجات للاطمئنان على سلامة الكمامات والتأكد من مطابقتها المواصفات، مؤكدًا أنها ستكون متوفرة في مجمعات السلع الاستهلاكية بـ5 جنيهات فقط.