نائب رئيس جامعة أسيوط يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

قال شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، وأحد المتعافين من فيروس كورونا، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا، وإن تجربته مع الوباء بدأت بارتفاع في درجة الحرارة بعدها توجه لمديرية الصحة لأخذ مسحة له وكانت النتيجة إيجابية، وتم عزله في أحد المستشفيات.وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث، ويقدمه الإعلامى سيد علي، إنه يجب التفريق بين الأعراض الخفيفة أو الشديدة، كما يجب على الفور أخذ العلاج ولا ينتظر نتيجة المسحة أو التحاليل، مؤكدا أن العزل المنزلي لا يصلح لمن لديهم عرض ضيق التنفس.وفي السياق، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب المتواجد حاليا بمستشفى الراجحي الجامعي للعزل، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، حالته مستقرة، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة لحين التأكد من شفائه تماما، موضحا أن نائبه يقوم بمعظم مهامه الوظيفية كرئيس لقطاع شئون التعليم والطلاب، وما يتضمنه هذا من مهام ومسئوليات إدارية، عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.وكشف رئيس جامعة أسيوط، عن تلقيه تقريرا من الدكتور شحاتة غريب يفيد بترؤسه اجتماع مجلس شئون للتعليم والطلاب «أونلاين» وباستخدام تقنية مايكروسوفت تيم، لبحث الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات نهاية العام الجاري، ووضع مقترح لشكل العملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، وذلك بمشاركة وكلاء كافة كليات الجامعة النظرية والعملية.