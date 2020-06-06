«الموسيقيين»: نتواصل مع الحكومة لعودة الحفلات

قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن النقيب الفنان هاني شاكر، تواصل مع المسئولين في لجنة إدارة أزمة كورونا، للتعرف على خطط الدولة لعودة الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة في ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا.وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن لجنة إدارة أزمة كورونا، طلبت تصورنا حول عودة نشاط "الموسيقيين" لمناقشته ودراسته بشكلٍ جيد، مؤكدًا أنه من المُقرر تقديم المُقترح خلال الساعات المُقبلة.وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية ستتقدم بمقترحات حول عودة الحفلات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعايش مع كورونا خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن النقابة أعدت مقترحات خاصة بالتباعد الاجتماعي.