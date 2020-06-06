«الموسيقيين» عن إصابة المطربة رحمة بكورونا: مش بترد علينا

أكد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتلقَّ أي إصابات لأحد من أعضائها بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة.وأشار "رمضان" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، إلى أن المطربة رحمة أعلنت عن إصابتها هي وأفراد أسرتها بـ"كورونا" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلى الفور، سعى المجلس للتواصل معها بشأن الوقوف على تفاصيل الأمر وتسهيل مرحلة العلاج، لكنها لم تُجب على أي اتصالات على مدار الساعات الماضية، والمجلس فشل في الوصول لها حتى الآن.