أحمد موسى: الإخوان لا يستحقون العلاج من كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان لا يستحقون أن يعيشوا في مصر ولا يستحقون أن يتعالجوا من فيروس كورونا، لما فعلوه من تخريب في البلد طوال السنوات الماضية.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المواطن الشريف بس اللي يتعالج، إنما الإخواني بعالجك وأعاملك كبني آدم، وإنت مش بني آدم".ولفت إلى أن أردوغان ألقى كل مواطن تابع لفتح الله جولن في السجن وحرمهم من وظائفهم وحريتهم.وأشار إلى أنه لو لم تتم إزاحة التابعين للجاسوس محمد مرسي لكان الوضع في مصر مثلما يحدث حاليا في ليبيا، مناشدا الليبين برؤية ما فعله المصريون في الإخوان للتخلص منهم.وأردف: "لو الرئيس عبدالفتاح السيسي معملش حاجة غير إنه قضى على عناصر الإخوان الإرهابية ومنع إسقاط الدولة، يبقى عمل كثير، ملعون كل إخواني ومن يساعدهم ومن يدافع عنهم، في الماضي ومن سيدافع عنهم مستقبلا".وتابع: "لكن الرئيس بنى وهيبني، ونقل الغلابة من العشوائيات لسكن آمن، مفروض ونظيف، وفيه ملاعب خضراء، ربنا يكرمه ويديه الصحة ويخليه لبلدنا ويبني لنا، بكون فخور أثناء الحديث عن رئيس بلدي ودا شيء يشرف أي حد يحب بلده لأن ما عمله لمصر كثير وربنا يديه الصحة ويعمل لمصر كثير".