رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: الإخوان لا يستحقون العلاج من كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:36 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان لا يستحقون أن يعيشوا في مصر ولا يستحقون أن يتعالجوا من فيروس كورونا، لما فعلوه من تخريب في البلد طوال السنوات الماضية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المواطن الشريف بس اللي يتعالج، إنما الإخواني بعالجك وأعاملك كبني آدم، وإنت مش بني آدم".

ولفت إلى أن أردوغان ألقى كل مواطن تابع لفتح الله جولن في السجن وحرمهم من وظائفهم وحريتهم.

وأشار إلى أنه لو لم تتم إزاحة التابعين للجاسوس محمد مرسي لكان الوضع في مصر مثلما يحدث حاليا في ليبيا، مناشدا الليبين برؤية ما فعله المصريون في الإخوان للتخلص منهم.

وأردف: "لو الرئيس عبدالفتاح السيسي معملش حاجة غير إنه قضى على عناصر الإخوان الإرهابية ومنع إسقاط الدولة، يبقى عمل كثير، ملعون كل إخواني ومن يساعدهم ومن يدافع عنهم، في الماضي ومن سيدافع عنهم مستقبلا".

وتابع: "لكن الرئيس بنى وهيبني، ونقل الغلابة من العشوائيات لسكن آمن، مفروض ونظيف، وفيه ملاعب خضراء، ربنا يكرمه ويديه الصحة ويخليه لبلدنا ويبني لنا، بكون فخور أثناء الحديث عن رئيس بلدي ودا شيء يشرف أي حد يحب بلده لأن ما عمله لمصر كثير وربنا يديه الصحة ويعمل لمصر كثير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مَصاصات بـ 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم في مدغشقر

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر

«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكولاً مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة