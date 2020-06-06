وزير التعليم لطلاب نقل الثانوية: «اللّي نتيجته اتحجبت يبعتلنا»

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.وقال وزير التعليم في رسالة لطلابه: «كل مَن ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح الي الصف الأعلي".وأضاف: "مَن حجبت نتيجته يُرسل إلينا وصف للحالة على رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني".