وزير التعليم لطلاب نقل الثانوية: «اللّي نتيجته اتحجبت يبعتلنا»
السبت 06/يونيو/2020 - 09:14 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وقال وزير التعليم في رسالة لطلابه: «كل مَن ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح الي الصف الأعلي".
وأضاف: "مَن حجبت نتيجته يُرسل إلينا وصف للحالة على رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني".
وقال وزير التعليم في رسالة لطلابه: «كل مَن ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح الي الصف الأعلي".
وأضاف: "مَن حجبت نتيجته يُرسل إلينا وصف للحالة على رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني".