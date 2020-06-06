«فيرلاين» يستعيد صدارة «فورمولا ئي» الإلكترونية

فاز الألماني باسكال فيرلاين بسباقه الإلكتروني الثالث، ضمن سلسلة سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، السبت، ليتصدر البطولة الافتراضية قبل جولة واحدة من النهاية.وانتصر سائق ماهيندرا بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين ليتصدر الترتيب العام بفارق 12 نقطة عن البلجيكي ستوفل فاندورنه الذي احتل المركز الرابع مع مرسيدس في السباق الذي شهد استخدام حلبة نيويورك.وتقام الجولة الأخيرة، باستخدام حلبة برلين ومشاركة كل السائقين من منازلهم على أجهزة المحاكاة، غدا الأحد وسيكون عدد النقاط مضاعفا.واحتل البريطاني أوليفر رولاند المركز الثاني مع نيسان متقدما على الجنوب أفريقي كلفين فان دير لينده والذي شارك مع أودي لأول مرة بدلا من دانييل أبت الذي رحل عن الفريق.وقرر أودي استبعاد أبت بسبب التحايل وإشراك سائق ألعاب إلكترونية بدلا منه في الجولة الخامسة.وقال فيرلاين سائق فورمولا 1 السابق، إنه لم ير أضواء انطلاق السباق في كاميرا قمرة القيادة بسبب جهاز حماية الرأس (هيلو) واضطر للانتقال إلى إعدادات أخرى استمرت حتى نهاية السباق.أضاف السائق، 25 عامًا، كان سباقا جيدًا، لكنه كان واحدًا من أصعب السباقات بالنسبة لي".وتشارك البريطانية أليس باول في الجولة الختامية غدا الأحد، بدلًا من روبن فريخنز مع إنفيجن فيرجن ريسنج لتكون السائقة الوحيدة بين المشاركين.