«الدستور» تنشر الاشتراطات الخاصة بتصنيع الكمامات (مستند)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وحصلت "الدستور" على نسخة من الاشتراطات المطلوبة والمواصفات الخاصة للتقديم والحصول على رخصة لتصنيع الكمامات القماش.وستتولى الهيئة استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن، لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.