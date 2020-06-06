الديهى: فايز السراج يبيع ليبيا وسلمها لـ أردوغان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يبيع ليبيا قطعة قطعة، وسلم ليبيا لأردوغان تسليم مفتاح ومضى له على بياض، مردفًا: "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق".ولفت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن مجموعة ميد 7 تحذر تركيا من انتهاك القانون الدولي في البحر المتوسط، مخالفة للقانون الدولي ويجب الوقوف أمام تركيا لكونها تشعل فتيل أزمة لن تنتهي.وأضاف أن مجموعة "ميد 7" أعلنت عن تضامنها ودعمها المستمر لليونان وقبرص في مواجهة انتهاكات تركيا المستمرة، ودعت أنقرة إلى احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية.وتابع أن وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا، وهي مجموعة يطلق عليها اسم ميد 7، أصدروا بيانًا يدعو تركيا للخروج الفوري من الأراضي التركية، وإخراج المرتزقة السوريين الذين أحضرتهم لليبيا.وأكد الديهي، أن مصر دولة غير معتدية، وكانت أولى بالدخول لليبيا للاستفادة من خيراتها وثرواتها تحت زعم الحفاظ على أمنها القومي، لكنها تتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف.وأردف: "مصر تدعم وحدة الأراضي الليبية، ومحاربة الإرهاب، وإخراج جميع المرتزقة من الأراضي الليبي، وتدعم الجيش الوطني الليبي، بينما أردوغان يستغل الأزمة الليبية أسوأ استغلال، وجميع الدول التي تتدخل في ليبيا لها أطماع ومصالح شخصية"، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي أطماع في ليبيا سوى أن تعيش ليبيا في أمان، حتى لا يتأثر الأمن القومي لمصر.