إصابة نقيب المهندسين بكورونا

كشفت مصادر داخل نقابة المهندسين، عن إصابة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بفيروس كورونا المستجد.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المهندس هاني ضاحي شعر بارتفاع في درجة الحرارة وأجرى مسحة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية.وأضافت المصادر، أن الأعراض التي ظهرت على ضاحي ليست متفاقمة وأنه يشعر بارتفاع درجة الحرارة فقط رغم تأكد إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه يخضع للعزل المنزلي ويتلقى العلاج.