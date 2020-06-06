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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: أردوغان يسعى لإلغاء اتفاقية «لوزان»

السبت 06/يونيو/2020 - 08:55 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي قال خلاله إن ليبيا إرث عثماني.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إن أردوغان يتعامل مع ليبيا على أنها ميراث أجداده، "بيعتبرها عزبة اللي خلفوه".

وقال "أردوغان"، خلال الفيديو: "ليبيا بالنسبة لنا إرث عثماني، وإرث مصطفى كمال الذي أدى خدمات جليلة بها بصفته ضابطًا عثمانيًا، مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال يجب ألا ننسى كفاحه في ليبيا طالما ليست لدينا علاقة بليبيا إذن عن ماذا كان يبحث مصطفى كمال هناك؟! ما الحرب التي كان يخوضها مضحيًا بحياته؟!، هذا يعني أن ليبيا بالنسبة لنا مكان يجب أن نقف بجانبه حتى إذا تطلب الأمر التضحية بأرواحنا".

ولفت الديهي، إلى أن أردوغان يريد إلغاء اتفاقية لوزان 1923، التي تنتهي بعد عامين، ويريد تفعيل خريطة الميثاق الملي التي تم توقيعها عام 1920، والتي وقعها القادة الأتراك من الاتحاد والترقي كميثاق عمل داخلي، تتضمن ضم شمال العراق حتى الموصل، وشمال سوريا حتى حلب.

وناشد "الديهي"، الليبيين بقراءة تاريخ الاحتلال العثماني لليبيا جيدًا لمعرفة ما يحدث الآن، منوهًا بأن هناك 72 والي عثماني حكموا ليبيا خلال 62 عاما، و70% منهم من مات مقتولًا أو منتحرًا، وبعدها سلموا الأراضي الليبية فريسة لإيطاليا في 12 أكتوبر عام 1912.

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