"غموض واشنطن".. ما هو الموقف الأمريكي من ضم إسرائيل للضفة؟

تضارب في التصريحات

انقسام واشنطن

اتفاقات في اللحظة الأخيرة

المسؤولون في واشنطن لا يقرأوا الخطاب ذاته في ملف "ضم إسرائيل للضفة وغور الأردن"، منذ بدء عن الحديث عن تلك الخطوة لم يكن واضحاً ما هو الموقف الأمريكي الحقيقي منها؛ أصدرت واشنطن إشارات متضاربة حول الضم بأكثر من تفسير، فلم يعد أحد يعرف داخل الأوساط السياسية في تل أبيب أو واشنطن ما هو الموقف الأمريكي الحقيقي من الضم.بعد تصاعد الاحتجاجات في المدن الأمريكية، وانشغال البيت الأبيض بالشأن الداخلي الأمريكي، ازداد الموقف غموضاً وارتباكاً في الوقت نفسه، قد بدأ العد التنازلي لتنفيذ الضم، فمن المقرر أن يتم أول يوليو المقبل بحسب وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني أننا ربما في انتظار مفاجاًة أمريكية خلال الأيام المقبلة.قال وزير الخارجية مايك بومبيو الشهر الماضي أثناء زيارته لإسرائيل إن الضم هو قرار يعود إلى إسرائيل، ولم يستطيع أحد تفسيره، هل هذا ضوء أخضر لإسرائيل لتقوم بالضم أم التصريح بمثابة "تخلي أمريكي عن الخطوة"؟، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لاحقًا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف للصحفيين الإسرائيليين أن الضم "يجب أن يكون جزءًا من المباحثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".قبل أيام، جرت المباحثات الأخيرة بين بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس مع كبار المسئولين الأمريكيين حول خطط ضم الضفة الغربية.أجرى نتنياهو مكالمة هاتفية مع جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي لعب دورًا رئيسيًا في صياغة خطة ترامب للسلام والتي تم الكشف عنها في البيت الأبيض في أواخر يناير. كما شارك في الاتصال آفي بيركوفيتش، مبعوث البيت الأبيض حول جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.وبحسب التقارير فإن تلك المباحثات كانت تبحث رغبة إسرائيل في الضم أحادي الجانب، وتدرس تداعياتها وكما يبدو أن المباحثات لم تثمر عن شيء، وكما يبدو أيضاً أن ثمة تردد في الموقف الأمريكي حيال خطط الضم بهذا الشكل، وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن واشنطن تريد إبطاء عملية الضم وربما تأجيلها.الإداة الأمريكية منقسمة في رؤيتها للضم، في معسكر المؤيدين يوجد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي يؤثر كثيراً في ترامب، في المقابل، رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة يحذرون الرئيس من تداعيات خطوة ضم واسعة، ويتخوفون من أن تؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي. أطراف أُخرى في الإدارة تحذر ترامب من أن الضم الإسرائيلي في هذه المرحلة سيقضي على فرص عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات وموافقتهم على مناقشة صفقة القرن.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليس من المتحمسين لخطوة ضم إسرائيلية أوسع من اللازم، لكنه أيضاً من المؤيدين لها، هو يرى أن ضم واسع في تلك المرحلة قد يضر بالاستقرار الإقليمي، وبالعلاقات مع الأردن ومع الفلسطينيين، وتنهي صفقة القرن وتضر أيضاً بجهود الولايات المتحدة لتجنيد إئتلاف سني ضد إيران.الاعتبارات السابقة، تجعل من المتوقع أن تتدخل واشنطن في لحظة الحسم، وتصل لاتفاقات مع نتنياهو بشأن خطوة ضم رمزية، تحديداً في غوش عتسيون من دون غور الأردن، لأن غوش عتسيون أيضاً موضع إجماع إسرائيلي، وضمها لن يشكل سبباً لأزمة كبيرة مع الأردن.احتمال آخر، هو أن يحاول بومبيو التوصل إلى تفاهم مع نتنياهو بشأن حجم الضم، لكنه سيطلب منه تأجيل تطبيق الخطوة إلى موعد متأخر، أي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.ولكن هناك داخل البيت الأبيض، من يريد أن خطوة الضم تتم الآن، لأنها تعتبر إنجازاً للإنجيليين "الطائفة التي تدعم إسرائيل"، والذي يريد ترامب أن يضمن أصواتهم في الانتخابات، لكن إذا تسببت الخطوة في اضطرابات في المنطقة، فمن الممكن أن تضر بترامب في الانتخابات الرئاسية.