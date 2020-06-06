16 منفذا لبيع الكمامات بأسعار مخفضة في الغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، عن فتح 16 منفذا على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات له، أنه تم توفير منفذ بمركز طنطا بسبرباي ومنفذ بموقف الشهيد عبدالمنعم رياض، ومنفذ بحي أول طنطا بشارع المديرية أمام البنزينة، وعدد 2 منفذ بحي ثان طنطا بشارع سعيد مع توت عنخ آمون وشارع الجلاء عند الموقف الجديد، كما يوجد عدد 2 منفذ بالمحلة الكبرى، ومنفذ أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، وآخر بميدان المحطة بحي ثان المحلة.وأضاف رحمي، أنه تم توفير منفذ بكفرالزيات بجوار نادي كفرالزيات بشارع البحر، و3 منافذ في مدينة زفتى بجوار محطة القطار، ومنفذ بموقف مصر بشارع الجيش وآخر بموقف طنطا بشارع أبو الحسايب.وفي سمنود يوجد 2 منفذ بجوار محطة القطار وموقف الميكروباص بمدخل سمنود، كما يوجد أيضا منفذ بمدينة بسيون بأول شارع الموقف، وفي مدينة قطور يوجد منفذ بشارع الجيش أمام مجلس المدينة، كما يوجد 2 منفذ بمدينة السنطة بالموقف العمومي على طريق السنطة وشارع بورسعيد عند محطة القطار.