حبس تاجر وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار فى 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، حبس تاجر وعامل خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل سكني بمايو.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 معلومات مايو مفادها ورود معلومات بقيام تاجر، وعامل خردة؛ بالتنقيب عن الآثار بمنزل الثانى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار وعثر بداخل المنزل على حفرة وعدد من أدوات التنقيب.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.